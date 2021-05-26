Yasak saatte Cihangir’de otel terasındaki Boğaz keyfini polis bastı

Cihangir'de corona virüsü tedbirlerini hiçe sayarak yasağa rağmen kafeterya olarak faaliyet gösteren bir otelin teras katına Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Maske bile takmayan kişilerin nargile ve sigara kullandığı anlar kameralara yansırken, işletme sahibine ve içeridekilere idari para cezası uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı. Ancak kısıtlamayı hiçe sayanlar da var. Bu kapsamda yapılan denetimlerde dün Cihangir'de bir otelin teras katında çok sayıda kişinin olduğu ve nargile ile sigara kullandıkları ihbar edildi.

BOĞAZ MANZARALI KAFE-RESTORANA BASKIN

İhbarı değerlendiren polis, otelin teras katında çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde masalarda oturduğunu gördü. Polis ekipleri bunun üzerine eğlenceyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari işlem uyguladı. Sigara ve nargilenin de kullanıldığı görülen mekan yapılan işlemlerin ardından boşaltıldı. Baskın anları ise kameralara yansıdı. (İHA)





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