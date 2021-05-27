Yasakta çifte standart tepki topladı

İzmir Valiliğinin il genelinde açık ve kapalı miting ile toplantılar, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, imza kampanyaları, broşür dağıtma, anma töreni gibi etkinliklerin tamamını 1 Haziran tarihine kadar yasakladı.

Yasaklama kararının KESK’li kadınların, kadına yönelik şiddetin ‘tolere edilebilir' rakamlarda olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'a tepki basın açıklamasından hemen önce ilan edilmesi dikkat çekti.

Valilik yasağına rağmen, valilik önünde iki ayrı grubun, ayrı ayrı eylem yapması Sivil Toplum Örgütlerinin tepkilerine neden oldu.

“EVRENSEL İLKELERE AYKIRI VE KEYFİ BİR YASAK”

İzmir Valiliği'nin Covid-19 salgını bahane göstererek seçilmiş gruplara keyfi şekilde uygulanan yaptırım ve yasaklar uyguladığını belirten İzmir Barosu, Tabip Odası, KESK, DİSK ve TMMOB bir basın açıklamasıyla çifte standarda tepki gösterdi.

Valilik kararına göre ekonomiyle ilgili toplantılar,, spor faaliyetler, ticari toplantıların yapılabileceği belirtilen açıklamada, “Buna karşın basın açıklaması, miting ve oturma eylemi gibi muhalefetin sesini duyurma araçları olan etkinlikler tümüyle yasak kapsamında bulunuyor. Toplumun bir kısmını söz söylemekten alıkoyan, anayasa ve uluslararası sözleşmelerde yer alan istisnai halleri kötüye kullanan, evrensel kurallara aykırı ve keyfi bir yasaktır. Söz konusu yasağın sağlığı korumak amacıyla getirildiğini söylemek mümkün değildir” denildi.

“ZİHİNLERİNDEKİ KARANLIK ÜLKEYİ YARATMAK İSTİYORLAR”

Yasağı halkın söz söyleme hakkını ortadan kaldırmak isteyenlerin eseri olduğu hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

“Bu yasağın temel hak ve özgürlüklerin sürekli surette sınırlandırıldığı, halkın söz söyleme hakkının tamamen ortadan kaldırıldığı bir ülke tahayyülünde olanların kendi zihinlerindeki karanlık ülkeyi yaratmak için ortaya konulduğunu biliyoruz. Pandemiyi bahane göstererek alkolü yasaklayanlar, barışçıl gösterileri engelleyenler, yaş gruplarına özel sokağa çıkma yasakları ilan edenler bir taraftan fabrikalarda yüzlerce insanı bir arada çalıştıran, otobüsleri tıka basa dolduran, lebaleb kongreler yapılmasına izin verenlerdir.”

“HUKUKSUZ, TARAFLI VE AYRIMCI KARARI KABUL ETMİYORUZ”

Açıklamada ayrıca “Mafya siyaset ilişkilerinin orta yere döküldüğü, yurttaşların maruz bırakıldıkları açlığa isyan ettiği günlerde İzmir Valiliği’nin aldığı kararın yurttaşların sesini kısmak için alındığının farkındayız. Bu haksız, hukuksuz, taraflı ve ayrımcı kararı kabul etmiyoruz. Anayasal haklarımıza sahip çıkmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz” görüşlerine de yer verildi.

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