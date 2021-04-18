Yaşam mücadelesi veren Mısra Öz’ün sesi oldular: Hepimizin kalbi yoğun bakımda

Çorlu’daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz’ün Covid-19’a yakalanarak yoğun bakıma alınmasının ardından, 1014 gündür verdiği mücadele sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Mısra Öz adına başlatılan paylaşım kampanyasında binlerce kişi mücadelesini “Mısra Öz 5 gündür yoğun bakımda. Oğlunu kaybettiğinden beri istisnasız her gün yazdı, konuştu, haykırdı. Şimdi yaşam mücadelesi verirken yazamadığı için biz yazalım. 1014 gün oldu. Çorlu Tren Kazasında adalet yerini bulmadı. #ÇorluTrenKatliamı #OğuzArdaSel” ifadeleriyle hatırlattı.

Paylaşıma çok sayıda milletvekili destek verdi. ‘Çorlu Tren Katliamı’ ve ‘Mısra Öz’ etiketi, Twitter’da üst sıralara yükseldi.

HASTAYKEN MESAJI YİNE ARDA SEL OLDU

Yaklaşık 5 gün önce hastaneye yatırılan Mısra Öz’ün o dakikalarda yaptığı bir paylaşımı da dikkat çekti. Hastalıkla mücadele ederken Mısra Öz, “39 derece ateşle gecenin bi vakti uyanıp, Arda'nın da ateşine bakiyim diye doğrulmak ve o an onun yokluğu ile irkilip, gerçeği hatırlamak. Ne yaşadığımızı bizler biliyoruz. Adı Izdırap. Sebep olanların hiç duymadığı bir şey” ifadelerini kullandığı görüldü.

“HEPİMİZİN KALBİ YOĞUN BAKIMDA”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ise, Mısra Öz’ün yoğun bakımda olduğunu duyuran babası Mehmet Öz’e “Hepimiz için büyük geçmiş olsun; sevgili Mısra Öz ve siz, mücadelenizle hepimize kuvvet umut veriyorsunuz, hepimizin kalbi o yoğun bakımda…Asla yalnız değilsiniz, bu zor günleri de birlikte atlatacağız…” mesajını iletti.

“MÜCADELENİN SONUCUNU GÖRMEN LAZIM”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da “Hadi sevgili Mısra Öz biraz daha gayret…Mücadelenin sonucunu görmen lazım. Sen çok güçlü bir kadınsın. Dualarımız seninle…” mesajını paylaştı.

SON DAVA GEÇEN AY GÖRÜLDÜ

Edirne Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. Kazada, 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi de yaralanmıştı. Ölenler arasında 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel de bulunuyordu.

Tren faciasına ilişkin TCDD üst yönetimi ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yargılanmasının talep edildiği 7’nci duruşma 16 Mart 2021 tarihinde düzenlenmişti.