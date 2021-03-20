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Yaşar Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor

Yaşar Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 3 öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Güncellenme: 11:26, 20/03/2021
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Yaşar Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yaşar Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile bu Kanun'a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış
öğretim üyeleri alınacaktır.

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