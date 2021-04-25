Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldürenler yakalandı

Olay, 16 Nisan günü Kartepe ilçesine bağlı Rahmiye Mahallesi’nde meydana geldi. Hamamlı Sokak’ta oturan babası Halil İbrahim Topal’ın evine hayvanlara bakmak için giden Şaban Topal, babasını elleri koli bandıyla bağlanmış halde ölü buldu. Şaban Topal’ın ihbarı üzerine eve gelen polis, yaptığı olay yeri incelemesinde Halil İbrahim Topal’ın kasık bölgesinden tabanca ile bir el ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etti.

Evden çok sayıda delil toplayan polis ekipleri, katilleri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, İstanbul, Karabük ve Kocaelinin İzmit, Kartepe ve Gebze ilçelerinde bulunduklarını saptadı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda N.S. (57), Ö.M. (35), B.Y. (28), A.M.T. (60), M.B. (53) ve İ.A.’yı (35) yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin, İbrahim Topal’ın evinde yüksek miktarda para bulundurduğu söylentilerini duyarak eve hırsızlık amacıyla girdikleri, ellerini bağlayıp paranın nerede olduğunu sorguladıktan sonra öldürüp kaçtıkları belirlendi. 6 kişinin evde az miktarda para bulduğu da belirtildi.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüphelilerden İ.A.’nın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine şüpheli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde izole edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında koronavirüs hastası İ.A., özel kıyafet giydirilerek sağlıkçılar eşliğinde adliyeye götürüldü. (DHA)