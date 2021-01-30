Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlılar köyünde eşiyle birlikte ikamet eden Abdullah Zengin, yaşlandığı için bakmakta zorlandığı 50 koyununu satıp borçlarından kurtulmak isterken dolandırıcıların tuzağına düştü.

Manisa'dan ticaret yapmak için Kütahya'ya geldiğini belirten 3 kişi, Abdullah Zengin'e ulaştı. Maddi zorluklar nedeniyle koyunlarını satmak isteyen Abdullah Zengin'le anlaşan 3 şüpheli, önce bin 200 TL para verip geri kalan parayı da 4 gün içerisinde ödemek koşuluyla senet yaptı.

Ertesi gün 50 koyun ile birlikte Abdullah Zengin'i de alarak Manisa'ya giden şüpheliler, Abdullah Zengin'i bir dağ başında bırakıp verdikleri senedi de elinden alıp kaçtı. Hayatını kurtardığına sevinen Abdullah Zengin, bir şehirler arası otobüse atlayarak köyüne döndü.

DALGA GEÇER GİBİ 800 TL YOLLADILAR

Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra Abdullah Zengin'i telefonla arayan şüpheliler, “Paranı Gediz Postanesi'ne gönderdik” dedi. Büyük bir mutlulukla postaneye giden Zengin, yaşadığı şokların üzerine adeta bir şok daha yaşadı. Şüpheli şahıslar, 50 koyunun karşılığında geriye kalan 36 bin 300 TL yerine sadece 800 TL gönderdi.

Başından geçenleri anlatan Abdullah Zengin, 50 koyun karşılığında toplamda 2 bin TL aldığını belirtti. Zengin, “Dolandırıcılara 50 koyun verdim. Ertesi gün yükledik koyunları, beni de alıp Manisa'da bir köye gittik. Orada beni körpe bir yerde indirdiler. Koyunların da zaten 20 tanesini kesmişler. Koyunların karşılığında bana bir senet verdiler, senete karşılık bir hafta sonra 800 TL gönderdiler Gediz Postanesi'ne. Uğraştım ama paramı almamın imkanını bulamadım. 50 koyun karşılığında toplamda 2 bin TL para aldım” dedi.

Bu günlerde torunlarının aldığı 6 koyunla uğraşan Abdullah ve Ayşe Zengin çifti, kendilerini dolandıranları bulunması ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar. (İHA)