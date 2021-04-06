Yaşlı çift 4 saat arayla corona virüsten yaşamını yitirdi

Gölcük Donanma Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Yenigün ve Necmiye Yenigün, bazı semptomların görülmesi üzerine corona virüsü testi yaptırdı.

Testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavisine başlanan çift, daha sonra durumlarının ağırlaşması nedeniyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan çift, bu sabah saatlerinde 4 saat arayla hayatını kaybetti. Cenazeler helallik alınması ve cenaze namazlarının kılınması için evlerinin önüne getirildi.



Evlerinin önünde kılınan cenaze namazını pencereden izleyen kızları Selma Eyigün, anne ve babasının ardından el sallayarak gözyaşı döktü. Corona virüsü tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Eyigün ve eşi Necmiye Eyigün, 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)