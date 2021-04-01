Yaşlı erkeklere hem kadın pazarladılar hem de ilaç sattılar

Denizli'nin Çivril ilçesinde jandarma fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Yaklaşık iki aylık bir takibin ardından gerçekleşen operasyonda üçü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 68 yaşındaki H.O ve 70 yaşındaki A.C'nin biri yabancı uyruklu üç kadını fuhşa zorladıkları ileri sürüldü.

Şüphelilerin üç kadını özellikle ileri yaştaki erkeklere pazarladığı aynı zamanda müşterileri için cinsel gücü artırıcı ilaç temin ettiği de ortaya çıktı. Fuhşa zorlanan kadınlardan S.Ş'nin 21, F.Y'nin 40 ve G.H.'nin 50 yaşında olduğu öğrenildi.

Savcılık sorgularının ardından üç kadın da serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.O. tutuklanırken A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız silahın yanı sıra çok sayıda cinsel gücü artırıcı ilaç, sprey ve krem ele geçirildi.

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