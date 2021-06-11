Yaşlı kadına yoğun bakımda işkence iddiası

Şeker, kalp ve tansiyon hastası Güzide Gür (75), iddiaya göre geçen 31 Mayıs’ta rahatsızlandı ve ailesi tarafından merkez Çukurova ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan acil müdahalenin ardından doktor, Gür'ün 1 hafta boyunca yoğun bakımda yatması gerektiğini söyledi.

Aile ise yaşlı kadını hastaneye teslim edip evlerine döndü.

Yaşlı kadın, yoğun bakımda tedaviye alındıktan sonra iddiaya göre korona virüs gerekçesiyle ailesiyle görüştürülmedi. Ayrıca yaşlı kadın, hasta bakıcı, hemşire ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 4 kişi tarafından da darp edilip tehdit edildiği ileri sürüldü.

MORLUKLARI FARK ETTİLER

7 Haziran günü taburcu olduktan sonra Güzide Gür, eve gittiğinde ailesinin morlukları fark etmesi üzerine başından geçen olayı anlattı. Bunun üzerine aile önce darp raporu aldı ardından da Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne giderek hastaneden şikayetçi oldu.

Yaşlı kadının çocukları, hastaneye gittiklerinde ise herhangi bir muhatap bulamadı.

HASTANE İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Hastane yönetimi ise iddiaları kabul etmedi. Hastane yönetimi, Güzide Gür'ün nöroloji hastası olduğunu, geceleri kriz geçirdiğini, ne yaptığını bilmediğini ve kendisine zarar verdiğini belirtti. Ayrıca yönetim, hastanın kolundaki morluklarında serum ve iğneden olduğunu, bacağındaki morlukların ise kendisine zarar verdiği için yaşandığını söyleyerek darp iddialarını kabul etmedi. Ayrıca hastane yönetimi, güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerindeyse hastanın gece saatlerinde sondasını çıkarıp çöp kutusuna attığını, bu kutuyu da çalışanlara fırlattığını gördüklerini söyledi.

“O 4 KİŞİYİ TANIRIM”

Şeker, kalp ve tansiyon hastası Güzide Gür, bu işe karışanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini isteyerek, “Beni 2 erkek tuttu yakaladı, ben ‘Kurban olayım bırak beni' dedim ama bırakmadı. Bana ‘Doktor istediğiniz kadar işkence yapın' dedi. Doktor demiş. Hastaneye gidersem ben o 4 kişiyi tanırım. Şikayetçiyim” diye konuştu.

Öte yandan Güzide Gür, yoğun bakımdayken kendisine bayılana kadar sert bir şekilde 4 iğne yapıldığını söyledi. Yaşlı kadının kızı Hanse Çambel ise annesinin işkence gördüğünü öne sürerek, “Annemi hastaneye yatırdığımızda annem diyor ki resmen bana işkence yaptılar. 3 erkek 1 kadın tarafından işkence görmüş. Annemi bağlamışlar. Annem ‘yapmayın' diyerek yalvarmış ama onlarda ‘Doktorun izniyle biz sana böyle yapıyoruz' demişler. Biz annemi sağlam, ayakta gönderdik. Geldiğinde resmen ölü gibiydi. Kollarında, bacak tarafında ve vücudunun başka yerlerinde morluklar var” ifadelerini kullandı.

Annesinin ölümle de tehdit edildiğini söyleyen Çambel, “Anneme birde orada çuval göstermişler. Seni bu çuvala katarız, ya dağa, ya da suyun içerisine atarız demişler. Ayrımcılık yapmışlar. Darp raporu aldık, şikayetçiyiz” dedi. İHA

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