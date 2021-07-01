Yaşlı kadından Davutoğlu’na sitem: Allah’ınızı severseniz o uçakları ellerinden alın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çorum'da esnaf gezisi esnasında vatandaşla sohbet etti. Gelecek Partisi lideriyle sokakta karşılaşan vatandaşlar yapılan zamlardan gündemdeki yolsuzluk iddialarına kadar pek çok konuda iktidara sitem etti.

DAVUTOĞLU: HARAMLARA KARIŞMADIĞIMIZ İÇİN AYRILDIK



Davutoğlu ile Çorum sokaklarında karşılaşan yaşlı kadın mafya-siyaset ilişkisi iddialarına isyan ederek, “Allah’ınızı severseniz o uçakları alın. Yapılacaksa o uçaklarla yapılsın o kanal eğer yapılacaksa. Yoksa ahirette yakanıza sarılırım. Milleti öldürmediler, süründürdüler. O uçakları alın sizi desteklerim” dedi. Davutoğlu ise, “Biz bunlarla mücadele ettiğimiz, haramlara karışmadığımız için onlarla ayrıyız. Hep beraber mücadele edeceğiz. Geldiğimiz gibi o uçakların hepsi satılacak. Hepsi fakire fukaraya dağıtılacak” cevabını verdi.

SOYLU'NUN ‘TEMMUZ'DA EKONOMİ ATAĞA KALKACAK' SÖZÜNÜ HATIRLATTI



Yapılan zamlara isyan eden bir vatandaşa Davutoğlu, “Onlar halkla alay ediyorlar” diye yanıt verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Temmuz'da Türkiye ekonomisi atağa kalkacak” sözlerini hatırlatan Davutoğlu, “Onların maalesef kendi malları, mülkleri servetleri uçuyor” dedi.

VATANDAŞIN İTTİFAK SORUSUNA YANIT VERDİ



Bir vatandaşın “Millet İttifakı'na bir katkınız olacak mı?” sorusunu yanıtlayan Davutoğlu, “Biz hakikatleri konuşacağız. Sonunda millet en doğru karar verecek” ifadelerini kullandı.

“HEPSİNİ BİLİYORUZ, DAHA NELER VAR NELER”

Davutoğlu, son dönemde gündeme olan mafya siyaset ilişkisi iddiaları ile kendi şirketine mal sattığı ortaya çıktıktan sonra görevinden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı hatırlatması üzerine konuştuğu yaşlı kadın, “Hepsini biliyoruz, daha neler var neler… 15 yaşındaki çocuk ezbere biliyor onları. Ocakta neyin kaynadığı belli değil…” yanıtını verdi.