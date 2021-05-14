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Yaşlı kadını ‘MİT üyesiyim’ diyerek dolandırdı

İstanbul Şişli'de telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı üyesi olarak tanıtarak, yaşlı kadını suça karıştığı ve hesabındaki paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyleyerek dolandıran şüpheli yakalandı. Mahkemeden serbest bırakılan şüphelinin apartmana giriş ve çıkışı anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:30, 14/05/2021
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Olay İstanbul Şişli’de meydana geldi. Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı üyesi olarak tanıtan G.F. isimli şüpheli, yaşlı kadını cep telefonu ile arayıp suça karıştığını ve hesabında bulunan paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Yaşlı kadın da çok sayıda ziynet eşyası, 195 bin lira ve 20 bin dolar parayı G.F. isimli şüpheliye verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise ihbarda bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Nitelikli Dolandırıcılık suçunu gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşlı kadının evinin çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerin mağdur kadına da gösterilmesi neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen G.F., isimli şüpheli kadın Şişli’de ikametinde yakalandı.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli kadınla ilgili geriye dönük yapılan araştırmalarda 5 Mart 2021 tarihinde Şişli’de meydana gelen bir başka Nitelikli Dolandırıcılık olayının da faili olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve Nitelikli Dolandırıcılık suçundan dün adli makamlara sevk edilen şüpheli G.F. isimli kadın, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Yayınlanma Tarihi:14:18,