Yaşlı kadının ölü bulunduğu evden 3 kamyon çöp çıktı

Kazım Karabekir Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan 4 katlı evin birinci katındaki daireden gelen koku üzerine bina sakinleri polisi aradı. Adrese gelen ekipler, eve girdiğinde zihinsel engelli 2 kızıyla yaşayan Dürdane Abay’ın cansız bedenini buldu. Kızlarının günlerce ölümünü sakladıkları ortaya çıkan Dürdane Abay, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.
3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Kız kardeşler, akrabalarının yanına yerleştirilirken, belediye ekipleri, çöpe eve dönen dairede temizlik çalışması yaptı.3 kamyon dolusu çöp çıkan ev, ilaçlandı. (DHA)