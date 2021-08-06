Yatağan’da başlayan yangın Çine’ye yöneldi: 2 mahalle tahliye edildi

Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesi yakınlarında öğlen saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle Aydın’ın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi istikametine ilerledi. Oldukça büyüyen yangın yerleşim yerlerinin tehdit edince Sarıköy ile Altınabat mahalleleri tahliye edildi.

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Yatağan'ın Hacıevler Mahallesi yakınlarında başlayıp, rüzgarla birlikte kısa sürede Gökbel Dağı'na sıçrayan yangın, dağı da aşarak Çine'nin mahallelerini tehdit etmeye başladı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Çine Belediyesi ve çevredeki vatandaşlara ait iş makineleriyle müdahale edilen yangın hızla büyüyor.

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Akşam saatlerinde 3 helikopterin de havadan söndürme çalışmalarına katıldığı yangın nedeniyle Çine ilçesine bağlı Sarıköy ile Altınabat mahalleleri tahliye edildi. Alevler Akçakoca Mahallesi'ne yaklaşırken bazı vatandaşlar önlem amacıyla hayvanlarını bölge dışına çıkarmaya başladı.

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