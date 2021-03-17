Yavaş’tan İmamoğlu’na destek: Her şey çok güzel olacak

Eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırılan Ekrem İmamoğlu’a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş destek verdi.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun kararla ilgili paylaşımını alıntılayan Yavaş, “Başkanım, bir hukukçu olarak, adalete olan inanç ve bağlılığımla er ya da geç eşit işleyen bir hukuk sisteminin üstün geleceğine inanıyorum. Adalet terazisinin eşit tartacağı yarınlara, bu inancı yüreğinde taşıyanlarla beraber ulaşacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi.

CHP’Lİ ERKEK: TUZAK KURDU



CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de İmamoğlu'na eski Ordu Valisi'ne hakaret ettiği iddiası ile açılan davanın duruşması sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* 23 Haziran seçimlerine giden süreçte bir Karadeniz gezisinde inanılması zor şeyler yaşandı.

Örneğin; Trabzon Havalimanı'nda VIP'i kullanan sayın İmamoğlu ve beraberindeki heyet, ki milletvekillerimiz de var, her nedense Ordu Havalimanı'nda kullanamadı.

* Kullanmanın çok önemli olduğu için söylemiyoruz bunu. Bu keyfilik neden? Tabi tek adam sistemlerinde hukuk yoktur, keyfilik vardır. Dönemin Ordu Valisi kamu gücünü kullanan bir kişi olarak, kamu gücünü kötüye kullandı, istismar etti, tuzak kurdu.

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız sayın Seyit Torun, yaşlı annesi, babası havalimanına alındı, otoparka alındı, x-ray cihazlarından geçti; her nedense tam çıkarken özel güvenlikler, polis memurları, verilen talimatı yerine getiriyor.

* İşte bu haksızlığa, hukuksuzluğa, keyfiliğe rağmen sayın Ekrem İmamoğlu büyük bir sakinlikle, ‘arkadaşlar biz her yerden çıkarız, sorun değil' deyip yanındakileri sakinleştirdi. Bir kelimeyi çarpıttılar. O kelime kullanılmış olsa dahi suçun oluşmayacağını tüm hukukçular bilir.

* Bizler; haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında asla susmayız. Asla mücadelemizden bir adım geri atmayız. Sonra dava açıldı. Müşteki hukuksuzluğu yapan, nezaketsizliği yapan, saygısızlığı yapan vali; tanıdıkları da onun emrinde çalışan polis memurları.

* Tabi polis memurlarının da baskı altında kalma ihtimali çok çok yüksek. Havalimanında hem genel başkan yardımcımız hem milletvekilimize hem heyete söylenenler de var.