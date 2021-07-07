Yavru köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Geçtiğimiz cuma günü merkez Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi’nde kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolda yatan yavru köpeğin üzerinden geçti.

Köpeği ezmesine rağmen hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden otomobil bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halinde olan otomobilin yatan yavru köpeğin üzerinden geçtiği ve ölümüne neden olduğu anlar yer alıyor.

OTOMOBİL, İLİM VE KÜLTÜRE HİZMET DERNEĞİNE KAYITLI

Olayın ardından çalışma başlatan, Konya Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesine bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri otomobilin 42 AAD 80 plakalı olduğunu tespit etti.

Sürücüsü belirlenemeyen otomobilin, Meram İlim ve Kültür Hizmet Derneğine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Jandarma, Hayvanları Korumu Kanunu'nun ‘bir hayvana ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır’ maddesini ihlal eden otomobile, idari para cezası uyguladı.