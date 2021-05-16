Yavru Vatan’da Ercan krizi

Pilot Binbaşı Fehmi Ercan, Diyarbakır'da bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 181. Filo Komutanı olarak görev yapıyordu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan hemen önce, yeni görev yeri Girne oldu. Harekatın başladığı 20 Temmuz gecesi ise Rumlar'ın attığı bir top mermisi ile 39 yaşında şehit düştü. Soyadı, Lefkoşa Havalimanı'na verildi. 1974'den bu yana ismi yaşatılıyor ve mezarı da Girne Şehitliği'nde bulunuyor.

Aradan 47 yıl geçtikten sonra geçen hafta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'nın adının “Fazıl Küçük Havalimanı” olarak değiştirilmesinin istendiğini, bu konuda Bakanlar Kurulu'nun karar vereceğini açıkladı. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesinde önemli bir isimdi ama Şehit Fehmi Ercan'ın adının silinmesi girişimi tepki yarattı. KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı başta olmak üzere hem Kıbrıs, hem de Türkiye'den tepki geldi, Küçük'ün adının başka bir yere verilmesi, “Ercan” isminin yaşatılması istendi.

İsmin değiştirilmesi burada şehit düşenlere vefasızlık, saygısızlık!

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı da isim değişikliğine karşı çıktı.

Arıklı şunları söyledi: Son derece üzüntü verici bir durumdur. Kıbrıs Türk halkının mücadele lideri Fazıl Küçük'ün adı birçok yere verilmelidir ve bundan mutluluk duyarız. Ama yıllardır kullanılan Ercan Havaalanı isminin değiştirilmesi, Şehit Binbaşı Fehmi Ercan'a olduğu kadar 1974 Barış Harekatı'nda şehit olanlara da vefasızlık ve saygısızlıktır. Bu ülke için rahmete kavuşanların adının yaşatılması vefa ve saygının gereğidir.

Annem üzülecekti bunu söylemedik

Şehit Binbaşı Fehmi Ercan'ın oğlu; ODTÜ öğretim üyesi Doçent Hakan Ercan: Babamı kaybettiğimde 13 yaşındaydım. Küçük yaşta yetim kaldık. Akşamları masaya alışkanlıkla 4 tabak koyuyor, sonra bir sessizlik oluyor, tabaklardan birini kaldırıyorduk. 47 yıl sonra yapılmak istenen bu girişimden büyük üzüntü duyduk. Annemiz şimdi 86 yaşında ve üzülmesin diye bu konuyu ondan gizliyoruz. Kıbrıs Türkleri'nden büyük destek alıyoruz, kendilerine müteşekkirim. KKTC Bakanlar Kurulu'nda değişikliğe karşı çıkanlar var. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor anlamadık.

47 yıl sonra niye gündeme geldi?

Binbaşı Ercan'ın şehit düştüğü gece, Girne'deki olay yerinde Üsteğmen rütbesi ile bulunan emekli Tank Albay Erol Haydaroğlu: 20 Temmuz gecesi Girne'deki bir binada durum değerlendirmesi yapılıyordu. Rumlar hareketlilik olduğunu fark ettiler. Beşparmak Dağları'ndan atılan iki top mermisi ile Albay İbrahim Karaoğlanoğlu ve Binbaşı Fehmi Ercan şehit oldu. Binbaşı Ercan, hava ve kara birliklerinin koordinasyonunu sağlayan isimdi. 47 yıl sonra isim değişikliğini gündeme getirmek, şehidimize, ailesine, tüm Kıbrıs şehit ve gazilerine saygısızlık, vefasızlıktır.