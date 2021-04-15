Yayanın 160 metre sürüklenerek öldüğü kazada otobüs şoförü serbest

Kaza, önceki gün Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi.

Organize sanayi bölgesinde kurulu bulunan bir beyaz eşya fabrikasına işçi taşıyan Reşit C., kullandığı 26 S 0552 plakalı otobüsle, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Akasyaya çarptı. Reşit C., kazayı fark etmezken, otobüsün arka lastiği ve çamurluğu arasında sıkışan Ali Akasya, yaklaşık 160 metre sürüklendi.

Ali Akasya, otobüs, Kurtuluş Mahallesi Sarper Sokakta kasisten geçerken sıkıştığı yerden düştü. Reşit C. ise otobüsü Emek Mahallesindeki Cihannur Sokaka park ederek evine gitti. Kasis üzerinde Ali Akasyanın cesedini görenler, polise haber verdi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Akasyanın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Mobese görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kazanın yaklaşık 160 metre geride meydana geldiğini, Ali Akasyanın otobüsün altına sıkıştığı ve durmadan yoluna devam ettiğini tespit etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Evinde gözaltına alınan Reşit C., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kazada hayatını kaybeden Ali Akasya ise Alanönü Mahallesi Akoğlan Camiindeki cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.