Yaz 2021 gündönümü Google’da “Doodle” oldu!

2021 yazının başlangıcı, güneş ışığının günün ilerleyen saatlerinde sürdüğü 21 Haziran Pazartesi günü başladı. Yaz gündönümü aslında astronomik bir olaya tekabül eder: Güneş’in Yengeç Dönencesi düzeyinde zirvesine “geçtiği” andır.

Yaz gündönümünden sonra 22 Haziran günü de aynı uzunlukta olacak. Bu nedenle 23 Haziran’dan itibaren güneş ışığının süresi en kısa güne, yani yaklaşık sekiz saatlik ışığa karşılık gelen kış gündönümüne ulaşmak için azalacaktır.

Her zaman 21 Haziran olmayabilir!

Yaz gündönümünün her zaman 21 Haziran’da gerçekleştiğine inanılır, ancak bu doğru değildir. Geçen yaz, yaz gündönümü 21 Haziran’da değil 20’sinde gerçekleşti. 20. yüzyılda bu gündönümü 22 Haziran’da 36 kez ve 21 Haziran’da 64 kez gerçekleşti. 21. yüzyılda, bu olay 20 Haziran’da 47 kez gerçekleşecek.

“Gündönümü”, güneşin ekvatordan en uzak olduğu ana karşılık gelir ve bu, sırayla Dünya’daki günün maksimum veya minimum periyodu ile uyumludur. Yaz mevsimi her zaman yılda iki kez gerçekleşir, kuzey ve güney yarımkürede ters mevsimleri içerir (Yaz gündönümü güney yarımkürede Aralık ayının sonu içindir).

Hangi tarih aralığı baz alınır?

Bilim insanları tarafından her yılın 1 Haziran’ında yapay olarak programlanan “meteorolojik” yaz, gökyüzü uzmanlarının hesaplamalarını daha kolay gerçekleştirmesini sağlar. Yaz gündönümü, yıla bağlı olarak, 19 ve 22 Haziran arasında gerçekleşebilir.

Yaz gündönümü hakkına ne biliyoruz?

Kuzey yarım küremizde yaz gündönümü yılın en uzun günlerine karşılık gelir. Gün doğumu ve gün batımı arasındaki süre, kış gündönümü sırasında Aralık sonunda sadece 8 saate kıyasla 16 saati aşabilir. Bu olay, Dünya’nın Güneş etrafında döndüğü düzleme göre doğal eğiminden kaynaklanmaktadır. Bu değişim olmadan, gezegenimizde bildiğimiz mevsimler var olmayacaktı! Bölgelerimizde yaz gündönümü bu nedenle yaz mevsiminin başlangıcını işaret eder. İlkbahar ve sonbahar ekinokslarının ortasında, gece ve gündüzün tam olarak aynı süreye sahip olduğu zamandır.