Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yedikuyular Kayak ve Kamp Merkezi’ndeki tesisler kiraya veriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Yedikuyular Kayak ve Kamp Merkezinde bulunan 2 adet tesis, yap-işlet modeli ile kiraya verilecek. 35 adet bungalov ev 17 yıllığına, en az 120 yatak kapasiteli ve 60 odalı kongre otel ve günübirlik restoran ise 29 yıllığına kiraya verilecek.

Güncellenme: 12:37, 02/07/2021
HaberlerGündem
Yedikuyular Kayak ve Kamp Merkezi’ndeki tesisler kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhaleye katılacak olanların tekliflerini en geç 13 Temmuz 2021 Salı günü saat 12.00'ye kadar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Kahramanmaraş kamp kayak salı