Yedikuyular Kayak ve Kamp Merkezi’ndeki tesisler kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhaleye katılacak olanların tekliflerini en geç 13 Temmuz 2021 Salı günü saat 12.00'ye kadar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

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