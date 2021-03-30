Yeğeninin eşini taciz eden sanığa ceza yok

Eşinin amcası olan tutuksuz sanık Fuat O. tarafından taciz ve tehdit edilen Gökçen O., maruz kaldığı o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetmiş ve sosyal medya üzerinden paylaşarak yardım istemişti.

Görüntülerde, karşı komşusu olan eşinin amcası sanık Fuat O.’nun, evinin balkonundan cinsel organını kendisine göstererek, tacizde bulunduğu yer almıştı. Fuat O. hakkında İstanbul Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Duruşmaya müşteki Gökçen O., ile tutuksuz sanık Fuat O. katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada savunma yapan sanık Fuat O., “Üzerime atılı suçlamaları kabul emiyorum. İddianamede, ‘Telefon ile konuşur gibi yaparak şikayetçiyi tehdit ettiğim' yönünde geçen iddiayı kabul etmiyorum” dedi. Hakim'in, sanığa bilirkişi raporunu göstererek sorduğu soruya ise, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, iddiaları kabul etmedi ve beraatini istedi.

“BEN BAĞIRMAYA BAŞLAYINCA KAPATTI”

Müşteki Gökçen O. ise, eşinin amcası olan sanık Fuat O.’dan şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Camdan cinsel organını çıkararak bana gösterdiğini gördüm. Ben bağırmaya başlayınca kapattı. Sonrasında ben de kayda almaya başladım” dedi.

Gökçen O.’nun avukatı Merve Uçanok, mahkemedeki beyanında sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyerek, “Suç sabittir. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etmiştir. 4 Eylül 2019 tarihindeki ifadesinde, cinsel organını tuttuğunu itiraf etmiştir. Kamera çözümlemelerinde yine o eylemi yaptığı ve müvekkile hakaret ve tehditler savurduğu ortadadır. Son zamanlarda kadına yönelik şiddet, kadına yönelik işlenen cinsel suçlar artmış durumdadır. İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ile beraber ülkemiz bu konuda bir kez daha yara almıştır. Bu hassasiyet ve dosyadaki delil durumu da dikkate alınarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SAVCI 8 YIL 9 AYA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin sunduğu mütalaada,sanığın müştekiye yönelik ‘Tehdit', ‘Alenen hakaret' ve ‘Teşhir etmek suretiyle cinsel taciz' suçlarını işlediğinin dosya kapsamında anlaşıldığı kaydedildi. Savcılık mütalaada, sanık hakkında, ‘Tehdit', ‘Hakaret' ve ‘Teşhir suretiyle cinsel taciz' suçlarından toplamda 1 yıl 6 ay 15 günden 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.

MAHKEME HÜKMÜN AÇIKLANMASINI GERİ BIRAKTI

Sanığın ‘Tehdit' suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle bu suçtan beraatına karar veren mahkeme, ‘Hakaret' ve ‘Teşhir suretiyle cinsel taciz' suçlarından toplamda 8 bin 880 TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gibi gerekçelerle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine vardığını belirterek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Gökçen Rabia O.’nun, eşinin amcası olan Fuat O., (55) ile konum olarak evlerinin çok yakın olduğu ve taraflar arasında çıkan tartışma sonucu şüphelinin telefonla konuşur gibi yaparak, “Onun kucakta çekilmiş olan fotoğraflarını gönder. Ben sana yarın parasını göndereceğim. Çok geç değil. Onun kızı olan Gökçen O. isimli şahsı da ben kucağıma alacağım. Bak onu nasıl inleteceğim” şeklinde, Gökçen O.’nun duyabileceği şekilde konuştuğu ve Gökçen O.’yu tehdit ederek cinsel organını çıkarıp müştekiye teşhir suretiyle cinsel tacizde bulunduğu ve tehdit ettiği anlatılmıştı.