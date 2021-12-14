Yem fiyatları nedeniyle ineklerini satan çiftçi: AKP’ye oy verdiğim kolum kesilseydi de, vermeseydim!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşayan ve 13 yıldır hayvancılıkla uğraşan Tuncay Kılıç, yem fiyatlarındaki fahiş artışa daha fazla dayanamadı ve ineklerini satmak zorunda kaldı. Bugüne kadar AKP’ye oy verdiğini söyleyen Tuncay Kılıç, “İnanın oy verdiğim kolum kesilseydi de vermeseydim” dedi.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel ve İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Nazlı Akpınar ilçeye bağlı Şeker Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İYİ Partili isimlere dert yanan Tuncay Kılıç isimli vatandaş, 13 yıldır hayvancılık yaptığını ancak artan yem fiyatlarından dolayı dayanacak gücünün kalmadığını ve ineklerini satmak zorunda kaldığını söyledi.

“BİZİM SESİMİZİ FERYADIMIZI DUYAN YOK”

Bir yılda yem fiyatlarının yüzde 100'ün üzerinde arttığını söyleyen Tuncay Kılıç, “Çiftçi ne durumda, gelin görün” diyerek şunları söyledi:

“Malum yem fiyatlarındaki artışlardan dolayı ineklerimi satmak zorunda kaldım. Hepsini kesime verdim. Geçen yıl bu zamanlarda yemin torbası 90-95 TL civarlarındayken 200 TL'nin üzerinde. Tabi bu bir de besi yemi, süt yemi daha da fazla.

Yemcilerle konuştuğumuzda bu gün 200 TL'ye yem versem yarın 200 TL'ye bu sefer ben alamıyorum diyor. Sağ olsun Tarım Bakanımıza diyor ya çiftçimiz bir sorunu yok diye. Sayın bakanımıza göre bir şey yok gelsin görsünler bakalım çiftçileri besicileri ne durumdalar.

Geçen yıl 50 tane hayvan besleyen besici bu sene 70 tane hayvan besleyebiliyor mu? Geçen yıl 100 dönüm tarla ekip biçen çiftçi, bu sene 120 dönüm tarla ekip biçebiliyor mu acaba?

Bizim sesimizi feryadımızı duyan yok maalesef. Ben ahırımın kapısını kilitledim. Benim gibi üç beş derken birçok kişi ahırına kilit vuracak”

“AKP'YE OY VERDİĞİM KOLUM KESİLSEYDİ DE VERMESEYDİM”

Bugüne AKP'ye oy verdiğini ancak pişman olduğunu söyleyen Kılıç,

“Öyle bir zamandayız ki halk tarafından seçilenler kendi maaşlarına bir gecede 10 bin 15 bin zam yaparken bir askeri ücrete bile üç kuruş zam yapmak için 4 kez toplanıyorlar. Milyonlarca çalışan bir kişinin ağzından çıkacak söze bakıyor.

Allah büyüktür kimsesizlerin sahibi Allah'tır. İllaki bu garibanlar da günü geldiği zaman yetkisini kullanacaktır. Ben AK Partiliydim. Bu güne kadar oyumu hep AK Partiye verdim. İnanın oy verdiğim kolum kesilseydi de vermeseydim” dedi.

“ÖLMEDİK AMA SÜRÜNÜYORUZ”

Tuncay Kılıç'ın eşi Altungül Kılıç ise geçim sıkıntısından dert yandı. 5 çocuğuna bakabilmek için evlere temizlik yapmaya gideceğini söyleyen Altungül Kılıç,

“Sattığımız süt fiyatına yeniden yem alamıyorduk. Evimiz kira, çocuklar okuyor, elimize geçen üç kuruştu ona da hayvanlara yem alsak biz aç kalıyoruz, biz karnımızı doyursak hayvanlara bakamıyorduk. İneklerimizi satmak zorunda kaldık onun parasını da yemciye borcumuzu ödedik.

5 çocuk annesiyim, çocuklarıma bakmam gerek okula gidiyorlar okul ihtiyaçları oluyor artık evlere temizlik yapmaya giderek onlara bakmaya çalışacağım. Markete gittim 5 litre yağın fiyatı olmuş 130-140 lira. Çocuğun defteri bitmiş defter istedi baktım 15 lira çocuklara yiyecek bir şey alayım dedim girdiğimle çıktığım bir oldu markete.

Biz nasıl geçimimizi sağlayacağız. Artık sesimizi feryadımızı duysunlar. Ölmedik ama sürünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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