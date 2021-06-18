Yem haznesine düşen küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesi Kargalı Mahallesi'nde, özel bir firmaya ait besi çiftliğinde çalışan Mehmet-Emine Ece çifti en küçük çocukları Kenan Ece'den (4) bir süre haber alamadı. Durumdan endişelenen çift, çiftliğin içinde arama yaptıktan sonra jandarma ekiplerine haber verdi.

ÜZERİNE DÖKÜLEN YEMLERİN ALTINDA CAN VERDİ

Olay yerine gelen ekipler, çiftlikte yaptıkları aramada küçük Kenan'ın cansız bedenini 4 metre derinliğindeki yem haznesinde buldu. Kenan’ın babasının yanına giderken yem haznesine düştüğü ve bu sırada çalışır vaziyette olan yem karma makinesinden çıkan yemin üzerine dökülmesi ile boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Kenan’ın cenazesi önce Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kenan'ın kesin ölüm nedenini belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildi. Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)