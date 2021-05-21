Yeme içme ve eğlence sektörü çalışan ve işverenleri isyan etti

Yeme içme ve eğlence sektörü sonunda isyan etti. Sektörle ilgili örgütlenmelerin olduğu tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak toplanıp, hazırlanan ortak bildiriyi okuyan sektör çalışan ve işverenlerine, tedarikçi firmalar da destek verdi. Sektörün kapatılmasının işveren, çalışan, tedarikçi ve aileleriyle 10 milyon kişiyi etkilediği belirtilen açıklamada, “Yeme içme işletmelerinin ana bulaş kaynağı olduğu ile ilgili hiçbir bilimsel veri yok ama sadece biz kapalıyız, neden” diye soruldu.

“DEVLET BİZİ KAPATTI,ALACAĞINDAN VAZGEÇMEDİ”

Batı ülkelerinde tüm sektörler birlikte kapatılıp, hep birlikte açılmışken, Türkiye'de sadece yeme içme ve eğlence sektörünün kapatılmasına anlam veremediklerini dile getiren sektör temsilcileri, “Cevap bekliyoruz, neden?” diyerek şu soruları dile getirdi:

* Ülkenin yüzde 90'ı açık. Toplu ulaşım, fabrikalar, pazarlar, marketler, AVM'ler, havayolları, kapalı ortamdaki ofisler faaliyetlerine devam ederken, bizim sektörümüzdeki kimi işletmeler 15 ay kimileri 9 aydır kapalı. Turizmin ayrılmaz parçası olan sektörümüzde çalışan personelimiz aşı önceliği alamıyor. Ülkede turizm denince sadece oteller ve acenteler akla geliyor, Neden?

* Devlet bizi kapattı, ama hiçbir alacağından vazgeçmedi. Ülkede 70 bin işletme iflas etti. Birikmişimizi, varımızı yoğumuzu kaybettik. Borç batağındayız. Ölüme terk edildik, neden?

* Sektörde en çok istihdam sağlayan, kanunlara harfiyen uyan, kayıt dışı faaliyetlere asla tenezzül etmeyen, vergisini, işçisinin sosyal güvencesini günü gününe yatıran bizim gibi orta ve büyük ölçekli işletmeler hiçbir destek paketinden faydalanamadı, neden?

ADALET VURGUSU

Vatandaş için adaletin hak olduğu, yöneticiler için adaletin bir görev olduğu dile getirilerek şu taleplerde bulunuldu.

* Yeter artık, duyun sesimizi. İşyerlerimizi açın personelimizi aşılayın. Bize destek verin, işletmelerin kira sorununu çözün.

* 2021 yılı yapılandırma ödemelerini, kredi ödemelerini, SGK ve vergi ödemelerini, TPDK, ecrimisil, ilan reklam, ÇTV gibi vergileri 2022 yılına öteleyin.

* 15 Aydır kapalı olan işletmelerin ayakta kalmasına destek olmak için bu sektörden SGK ve vergi ödemelerini 2022 yılına kadar almayın.

* Bizim işletmelerimizde de 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz can suyu kredisi verin.