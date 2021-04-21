Yeni atanan Bakan Derya Yanık: Erdoğan’a teşekkür ederim

Resmi Gazete'de dün gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atanan Derya Yanık, Zehra Zümrüt Selçuk'tan görevi teslim aldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM”

Yanık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Bugün itibariyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevimize başladık. Bize bu görevi tevdi eden sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘a teşekkür ederim. Milletimize ve sayın Cumhurbaşkanımızın güvenine mahcup olmamayı rabbimden niyaz ediyorum. Görev yaptığı sürede, özverili ve samimi çalışmalarıyla sorumluluğunu bihakkın yerine getiren sevgili bakanımıza başarı ve mutluluk diliyorum.