Yeni atanan rektör, Bilal Erdoğan’a da teşekkür etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kararıyla geçtiğimiz gün atanan altı rektörden biri olan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Atilla Arkan, Twitter hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.

Arkan, Erdoğan’a, YÖK Başkanı Yekta Saraç’a, üniversitenin mütevelli heyetine ve mütevelli heyeti başkanvekili Bilal Erdoğan’a “en kalbi şükranlarını” sundu. Arkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“ÜMMETİMİZE KATKIDA BULUNMAYI RABBİM NASİP ETSİN”

* İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne tensipleriyle şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyetine, Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Sayın Bilal Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı sunarım. İbn Haldun Üniversitesi ailesi olarak bu ülkeye, milletimize, ümmetimize ve insanlığa en iyi şekilde hizmet ve katkıda bulunmayı Rabbim nasip etsin.