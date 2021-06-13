Yeni eşini eski eşiyle kıyaslayan kadına mahkemeden şok

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, davacı-davalı kadının davasının kabulü, davalı-davacı erkeğin davasının reddine karar vererek tarafların boşanmalarına hükmetti.

Kararı davalı-karşı davacı erkek temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararla birlikte eşi başkalarıyla kıyaslama boşanma sebebi sayılacak. Kararda şöyle denildi:

ESKİ EŞİN FOTOĞRAFLARI GÖRÜNÜR YERDE

* Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen erkeğin kusurlu davranışları yanında, davacı-davalı kadının da eşini ölen eski eşi ile sürekli kıyaslayarak hakaret edip, aşağıladığı, eski eşine ait fotoğrafları evde görünür yerlerde bulundurduğu anlaşılmaktadır.

* Bu halde kadının da kusurlu davranışlarıyla taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikle bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

* Olayların akışı karşısında davalı-davacı erkek de dava açmakta haklıdır. Davalı-davacı erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.

* Temyiz edilen hükmün belirtilen sebeple bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. (İHA)