Yeni hafta başlarken sıcaklık ve sağanak uyarısı

Yurtta yaz kendini hissettirmeye başlarken yağışlar da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor, yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş meydana gelecek. Yurdun batısında ise Ege ve Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar artıyor. Aydın’da yarın hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

SAĞANAK UYARILARI SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.