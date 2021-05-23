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Yeni hafta başlarken sıcaklık ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Son verilere göre yarın batı bölgelerde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede bir yükseliş meydana gelecek. İstanbul'da bugün 23 derece dolaylarında olan sıcaklıklar 27 derecenin üzerine çıkarken Ege'nin güney kesimlerinde 40 dereceye yaklaşacak. Doğu kesimlerde ise sağanak ve sıcaklık düşüşü bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:32, 23/05/2021
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Yeni hafta başlarken sıcaklık ve sağanak uyarısı

Yurtta yaz kendini hissettirmeye başlarken yağışlar da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor, yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş meydana gelecek. Yurdun batısında ise Ege ve Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar artıyor. Aydın’da yarın hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

SAĞANAK UYARILARI SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:08:28,