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Yeni hafta için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre bir süredir yurdu etkileyen sağanak yağış yeni haftada da devam edecek. Bugün ve yarın yurdun kuzey kesimlerinde görülmesi beklenen sağanak yağış hafta ortasına doğru etkisini azaltacak ve dar bir alanda sürecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:36, 27/06/2021
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Yeni hafta için sağanak uyarısı

Sağanak yağış bir süredir aralıklarla yurdu etkiliyor. Yoğun sağanak nedeniyle geçtiğimiz hafta birçok ilden sel haberleri gelirken, tahminlere göre bugün ve yarın da sağanak yurdun kuzey kesimlerinde etkili olacak. Salı gününden itibaren yurdun kuzeydoğu kesimlerine çekilecek sağanak yağış, gün be gün etkisini azaltacak.

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLE YOĞUN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise Trakya ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Ankara Bartın Çankırı HAVA DURUMU istanbul Kırıkkale Kocaeli Mayıs ayı Meteoroloji salı Sinop Türkiye
Yayınlanma Tarihi:08:34,