Yeni hafta yağışla başlayacak! Sağanak bitmiyor…

Meteoroloji’nin tahminlerine göre yeni hafta yurdun birçok şehrinde yağışla başlayacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nin iç kesimleri yağışlardan ciddi şekilde etkilenecek. Hafta ortasından sonra sağanak yağış etkisini kaybedecek, hava sıcaklıkları yükseliş yaşayacak.

YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.