Yeni haftada sağanak yağış yurdu saracak

Hava sıcaklıklarındaki artış sürerken Türkiye’nin büyük kısmı mayıs ayının ilk günlerinden yaz havasını yaşamaya başladı. Tahminlere göre yarın da yurtta açık bir hava hakim olacak ancak salı ve çarşamba günü sağanak yağışlar Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkileyecek, yağışların etkisiyle hava sıcaklıkları birkaç derece düşüş yaşayacak.

METEOROLOJİ SAĞANAK YAĞIŞ İÇİN UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sabah saatlerinde Ankara ve Bolu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu’nun doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri), akşam saatlerinden sonra ise Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.