Yeni risk haritası nasıl oldu? İşte güncellenen Türkiye risk haritası…

Tüm dünyada dalga dalga yayılan ve binlerce fazla kişinin ölümüne yol açan corona virüs Türkiye’de de etkisini tüm gücüyle hissettiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla yeni risk haritası belirlendi. Sağlık Bakanlığı yeni risk haritasını yayımladı. Haritaya göre 1 Mart’tan bu yana 41 il daha kırmızı kategoriye girdi.

TÜRKİYE’NİN RİSK HARİTASI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı illeri risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayırdı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. İllerde bu kategorilere göre normalleşme adımları uygulanıyor. Bugün yayınlanan risk haritasına göre şehirlerin durumu şöyle:

KIRMIZI KATEGORİDEKİ İLLER

Edirne, Kırkkale, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır.

TURUNCU KATEGORİDE OLAN İLLER

Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Bingöl, Kars, Ağrı, Kırşehir

SARI KATEGORİDE OLAN İLLER

Uşak, Van, Muş, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Siirt

MAVİ KATEGORİDE OLAN İLLER

Şırnak

KIRIMIZ KATEGORİDE 58 İL YER ALDI

Güncel haritada 17 olan kırmızı il sayısı 58'e çıktı. Böylece nüfusun yüzde 80'nini yaşadığı yerleşim alanları haritada “çok yüksek riskli” olarak gösterildi. İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya bürünürken sadece Şırnak mavi kategoride yer aldı.

Yeni haritada 12 il ise turuncu kategoride yer alırken sarı kategoride sadece 10 il bulunuyor.

KIRMIZI İLLERE HAFTA SONU YASAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 5.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması, artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecek.

RESTORAN VE LOKANTALAR KAPATILMADI

Lokanta, restoran, kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Daha önceki uygulamada kırmızı illerde yer alan yeme – içme mekanlarının açılmasına izin verilmemiş, sadece paket servis yapmalarına müsaade edilmişti.

4 KATEGORİ BELİRLENDİ

Sağlık Bakanlığı illeri risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayırdı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. İllerde bu kategorilere göre normalleşme adımları uygulanıyor.

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ RİSK HARİTANIN İLK HALİ