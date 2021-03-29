Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yeni risk haritası yayımlandı! İşte tek mavi ilin sırrı

Sağlık Bakanlığı yeni risk haritasını yayımladı. Haritaya göre 1 Mart'tan bu yana 41 il daha kırmızı kategoriye girdi. Bu kapsamda; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi. Güncel haritada tek mavi il ise Şırnak oldu.

Güncellenme: 21:30, 29/03/2021
HaberlerGündem
Yeni risk haritası yayımlandı! İşte tek mavi ilin sırrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla yeni risk haritası belirlendi.

Corona virüsü risk haritasında Türkiye’nin 58 şehri kırmızı, 12 il turuncu, 10 il sarı olurken, tek mavi renk ise Şırnak oldu.

Sağlık Bakanlığı’nca 1 Mart’tan bu yana açıklanan corona virüsü risk haritasında en düşük riskli il olarak mavi renk kategorisinde yerini koruyan Şırnak’ta başarının, kent sakinlerinin tedbirlerini uyguladıklarından kaynaklandığı belirlenmişti.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, coronayla mücadelede 80 kişilik ekiple her gün sahada olduklarını dile getirerek, ekiplerin yaptığı başarılı çalışmalarla vaka sayısında azalmayı sağladıklarını ifade etmişti.

BAŞARININ SIRRI: 6 ÖNEMLİ BAŞLIK

Uzmanlar, Şırnak’ın corona virüsü risk haritasında ‘mavi’ kategoride kalmasının 6 önemli başlıktan kaynaklandığını duyurdu. Şırnak’ta corona virüsüyle mücadelede başarının sağlanmasında alınan tedbirler şu başlıklar altında sıralandı:

Türkiye’nin Irak’a açılan önemli sınır kapısı olan Habur Gümrük Kapısı’nda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan 15 çadırdan oluşan hastanede ülkeye giriş yapanlara poliklinik hizmeti verildi.

Yine askeri birlikler içerisinde oluşturulan karantina alanlarında, 14 gün yerine 28 gün karantina uygulandı. Kentteki 13 yurt pandemi ile mücadelede aktif olarak kullanıldı.

Türkiye’de ilk defa maske kuralanı yaygın olarak hayata geçiren Şırnak’ta, filyasyon ekiplerine ek olarak mobil tarama ekipleri de arazide yaygın bir şekilde çalıştı.

En önemli etkenlerden biri de İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı bilgilendirmelere vatandaşların riayet etmesi oldu. Bunlarla beraber vali, belediye başkanları, emniyet müdürü, komutanlar, haftanın belirli günlerinde vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı. DHA

İlginizi ÇekebilirYeni risk haritası yayımlandı! İşte illerdeki son durum...Yeni risk haritası yayımlandı! İşte illerdeki son durum...İlginizi ÇekebilirCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan ayı için yeni tedbir kararları alındıCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan ayı için yeni tedbir kararları alındı
Ankara Corona Cumartesi Cumhurbaşkanı Emniyet Emniyet Müdürü Irak istanbul izmir poliklinik Ramazan Recep Tayyip Erdoğan risk haritası Sağlık Sağlık Bakanlığı Şırnak Türkiye
Yayınlanma Tarihi:21:08,