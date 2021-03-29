Yeni risk haritası yayımlandı! İşte tek mavi ilin sırrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla yeni risk haritası belirlendi.

Corona virüsü risk haritasında Türkiye’nin 58 şehri kırmızı, 12 il turuncu, 10 il sarı olurken, tek mavi renk ise Şırnak oldu.

Sağlık Bakanlığı’nca 1 Mart’tan bu yana açıklanan corona virüsü risk haritasında en düşük riskli il olarak mavi renk kategorisinde yerini koruyan Şırnak’ta başarının, kent sakinlerinin tedbirlerini uyguladıklarından kaynaklandığı belirlenmişti.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, coronayla mücadelede 80 kişilik ekiple her gün sahada olduklarını dile getirerek, ekiplerin yaptığı başarılı çalışmalarla vaka sayısında azalmayı sağladıklarını ifade etmişti.

BAŞARININ SIRRI: 6 ÖNEMLİ BAŞLIK

Uzmanlar, Şırnak’ın corona virüsü risk haritasında ‘mavi’ kategoride kalmasının 6 önemli başlıktan kaynaklandığını duyurdu. Şırnak’ta corona virüsüyle mücadelede başarının sağlanmasında alınan tedbirler şu başlıklar altında sıralandı:

Türkiye’nin Irak’a açılan önemli sınır kapısı olan Habur Gümrük Kapısı’nda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan 15 çadırdan oluşan hastanede ülkeye giriş yapanlara poliklinik hizmeti verildi.

Yine askeri birlikler içerisinde oluşturulan karantina alanlarında, 14 gün yerine 28 gün karantina uygulandı. Kentteki 13 yurt pandemi ile mücadelede aktif olarak kullanıldı.

Türkiye’de ilk defa maske kuralanı yaygın olarak hayata geçiren Şırnak’ta, filyasyon ekiplerine ek olarak mobil tarama ekipleri de arazide yaygın bir şekilde çalıştı.

En önemli etkenlerden biri de İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı bilgilendirmelere vatandaşların riayet etmesi oldu. Bunlarla beraber vali, belediye başkanları, emniyet müdürü, komutanlar, haftanın belirli günlerinde vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı. DHA

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