Yeni yıla çalışarak giren ASKİ işçilerine Mansur Yavaş sürprizi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yeni yıla Ulupınar Deresi’nin Çubuk yolu bağlantı çalışmasını yaparak girdi. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de sahadaki çalışmalara katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yeni yıla dakikalara kala Erdoğan Öztürk’ü görüntülü arayarak sürpriz yaptı, çalışanların yeni yılını kutladı.

Görüşmenin görüntülerini paylaşan Yavaş, “Kıymetli mesai arkadaşlarım, siz daima Ankara'mız için gecenizi gündüzünüze kattınız. Her daim yanınızda olacağım. Hepinize iyi seneler diliyorum. Hoşgeldin 2021” mesajına yer verdi.