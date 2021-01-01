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Yeni yıla çalışarak giren ASKİ işçilerine Mansur Yavaş sürprizi

Ankara'da Ulupınar Deresi'nin Çubuk yolu bağlantısında çalışan ASKİ ekiplerini yeni yıla dakikalar kala görüntülü olarak arayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Siz daima Ankara’mız için gecenizi gündüzünüze kattınız. Her daim yanınızda olacağım" mesajıyla çalışanların yeni yılını kutladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:48, 01/01/2021
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yeni yıla Ulupınar Deresi’nin Çubuk yolu bağlantı çalışmasını yaparak girdi. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de sahadaki çalışmalara katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yeni yıla dakikalara kala Erdoğan Öztürk’ü görüntülü arayarak sürpriz yaptı, çalışanların yeni yılını kutladı.

Görüşmenin görüntülerini paylaşan Yavaş, “Kıymetli mesai arkadaşlarım, siz daima Ankara'mız için gecenizi gündüzünüze kattınız. Her daim yanınızda olacağım. Hepinize iyi seneler diliyorum. Hoşgeldin 2021” mesajına yer verdi.

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Yayınlanma Tarihi:00:44,