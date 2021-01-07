Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çalan çete yakalandı

Almanya'dan ithal edilen ve özel bir firmanın Covid-19 aşısı geliştirmek için kullandığı 1.5 milyon TL değerinde malzemeyi çalan çete polis tarafından yakalandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:18, 07/01/2021
Haberler Gündem

İstanbul Büyükçekmece’de 24 Aralık 2020 tarihinde polise başvuran iş adamı Hidayet D., bir TIR’a yükledikleri eşyanın çalındığını söyleyerek polisten yardım istedi. Hidayet D. “Elimizde nakliye yapacak TIR kalmayınca, dışarıdan bir TIR kiraladık. Gelen kişiler malları yükleyerek depodan ayrıldılar. Ancak malların hiçbiri yerine ulaşmadı. TIR ortadan kayboldu. Plakasının ve bize verdiği belgelerin sahte olduğunu tespit ettik.” dedi. Hidayet D.  çalınan mallar arasında Adıyaman’da bulunan ve yerli Covid-19 aşısı geliştirmek için çalışan bir firmaya ait  malzemeler olduğunu söyledi

TIR’da bulunan ve aralarında gıda, giyim, tütün mamülleri gibi ürünlerin de piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.

KAYIP TIR MUĞLA’DA BULUNDU

Polis ilk anda hırsızlıkla ilgili altı kişiyi gözaltına aldı. Yusuf O. ve İbrahim K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili sürdürdükleri çalışmada plakası değiştirilen ve ortadan kaybolan TIR’ın peşine düştü. 1 Ocak 2021 tarihinde kayıp TIR’ın izi Muğla’da bulundu. Boşaltıldığı anlaşılan TIR ‘da çalınan eşya bulunamadı. Olayı organize ettiği öğrenilen şüpheli Hidayet M. burada yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak TIR’ın olay anında malları yükledikten sonra, İkitelli, Güvercintepe mahallesinde bulunan bir depoya gittiğini belirledi. Bu depoya yapılan baskında çalınan tüm mallar bulundu. (DHA)

 

İlginizi ÇekebilirCorona testi için hastaneye gönderdiler, evi soydularCorona testi için hastaneye gönderdiler, evi soydular
Adıyaman Almanya Corona Denizli dolandırıcılık istanbul mahkeme Muğla Polis Sağlık Sağlık Bakanlığı
Yayınlanma Tarihi:14:15,