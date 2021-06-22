Yerli aşının adı belli oldu

Yerli aşıda 3. fazın ilk dozu uygulandı. Bakan Koca’nın yer aldığı uygulamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da videokonferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan şunları söyledi:

*Ülkemizde geliştirilen yerli aşılardan üçüncü faza geçen bu ilk çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Üçüncü fazının ilk uygulaması biraz sonra gerçekleştirilecek bu aşımızla birlikte Türkiye artık yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır.

* Salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın araç aşılar. Türkiye Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulamasında oldukça ileri bir düzeydedir.

* İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız. Salgınla mücadelede ve aşılamada mesafe kat ettikçe kısıtlamaları da birer birer kaldırıyor veya azaltıyoruz.

* Haziran ayı başıyla birlikte pek çok alanda milletimize rahat nefes aldıracak açılımları zaten başlatmıştık. Dün de Temmuz ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere pek çok konuya ilişkin mücadelelerimizi ve müjdelerimizi milletimizle paylaştık.

* Bu salgının ne kadar süreceği belirsizdir. Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir. Artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz.

* Bu konuda benim şahsen gönlümden geçen şu olabilir; hem ülkemizin tamamında dil noktasında kolaylık açısından; TURKOVAC.