Yeşim Meltem Şişli davasında tanık dinlendi

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Yeşim Meltem Şişli'yi avukatları temsil etti. Duruşmada bazı müştekilerin avukatları da hazır bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı iken, İSMEK yöneticisi bazı kadınlara ‘hakaret' ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve ‘Hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yeşim Meltem Şişli'nin davasında tanıklar dinlendi.

“BAŞÖRTÜMLE İLGİLİ OLUMSUZ BİR TAVRI OLMADI”

Duruşmada dinlenen tanıklardan Fatma Babacan, “O dönemlerde sekreterliğini yapıyordum. O gün ben toplantıda yoktum. Halen İBB'deki görevime devam ediyorum. Ben kapalı bir insanım. Birlikte çalıştığım süre boyunca sanığın benim başımı kapatmamla ilgili olarak herhangi bir söylemi ya da olumsuz bir davranışına maruz kalmadım. Benim gibi İBB'de çalışıp da kapalı olan diğer kişilere karşı da olumsuz bir tavrını görmedim. Başörtümle ilgili zaman zaman bana iltifatı oluyordu. Sanık, göreve geldikten sonra benim başım kapalı olduğu için görevden almaya yönelik herhangi bir girişimi olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Taraf avukatları, mahkemede birbirleriyle uzlaşma görüşmeleri yaptıklarını belirttiler. Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK yöneticisi kadınlarla katıldığı bir toplantıda başörtülü kadınlara yönelik, “Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız” dediği iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Yeşim Meltem Şişli hakkında, ‘Hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.