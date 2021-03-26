‘Yeter Erdoğan’ pankartına polis izin vermedi

Yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermesi ile Mersin’de tanınan şair-düşünür ve aktivist Oktay Avcu’nun bir iş hanına asmak istediği ‘Yeter Erdoğan’ başlıklı pankarta polis izin vermedi.

Avcu, yaya ve araç trafiğinin son derece yoğun olduğu Hastane Caddesi üzerinde yer alan 52 katlı Gökdelen'in Metropol Çarşı birinci katına çıkarak ‘Yeter Erdoğan’ başlıklı pankart asmak istedi.

Avcu, üzerinde “Andımızın ayaklar altına alınmasına karşıyım”, Cumhuriyet devrimlerinin tasfiyesine karşıyım”, “Bilim kurulunun maske ve mesafe sloganına karşıyım”, “KHK’larla yargının tekelleşmesine karşıyım”, Esnafa, işsizlere yapılan zulme karşıyım. “İşsizliğe ve gençlerin yok sayılmasına karşıyım”, “Uygulanan kanunsuz para cezalarına karşıyım” ifadelerinin yer aldığı pankartını önce yere serdi. Daha sonra birinci kattan sarkıtılmak istenen pankarta polis izin vermedi. Polis ekipleri yaptıkları görüşmeler sonunda pankartın izinsiz olduğu gerekçesiyle topladı.

ÖLÜMLERİN SEBEBİ SALDIĞINIZ KORKUDUR

Pankartı toplanan Avcu basın açıklaması yapmakla yetindi. Pankartın üzerindeki ifadeleri okuyan Avcu, yanları söyledi:

“Psikolojik üstünlük galibiyettir. Korkutarak mağlubiyete çevirdiniz. Ölümlerin sebebi sizin saldığınız korkudur. Her dakika birinin çıkıp şov yapacağım diye insanları korkutması yeter. İnsanlar bu virüsü yener yenmesine de. Siz bilim kurulu, insanları korkutarak virüsün yenilmesine izin vermiyorsunuz. Virüsün yaşaması sizin var oluş sebebiniz. Bin yıllık maskeye yeni icad muamelesi yapmanız bilime katkı sunmaz. Maskeyi değil, aşıyı bulun ve aşıyı verin. Maskelerle özgürlüklerin hapsolmasına karşıyım. Salgını kontrolden çıkaran attığınız manşetlerdir. insanlığın yok edilmesine koyun sürüsüne dönüşmesine karşıyım, Yeter Erdoğan diyorum bu ülkeye sahip çıkmak istiyorum.”

Erdoğan ile bir zamanlar aynı yolda yürüdüklerini hatırlatan Avcu, bu durumu şöyle özetledi:

“O zamanlar Erdoğan doğru yolda idi, doğru yoldan çıkınca Erdoğan değişti. Bende değişmek zorunda kaldım. Kendi nasıl kandırıldı beni de kandırdı. ‘Barış, kardeşlik, özgürlük, insan hakları, çözüm süreci, 15 Temmuz’da meydanlardayız' dedi. Ama değişti.”