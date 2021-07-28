Yeter, sınırları kevgir tarlasına çevirdiniz!

Suriyelilerin ardından Afganistan'daki savaş ve ekonomik krizden dolayı binlerce Afgan mülteci de ülkemize göç ediyor. Bu konuda iktidarı eleştiren Demokrat Partili vekil Cemal Enginyurt, “Suriyeli gelmesin demek, Afganlı gelmesin demek, misafir kabul etmeyecek kadar vicdansızlık demekse; buyurun misafirleri ağırlamaya sizden başlayalım…

Ölümden kaçtılarsa, bayramda ölüme mi koştular ki Suriye'ye gittiler? Sınırları kevgir tarlasına çevirdiniz. Yeter artık be usta” dedi. AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ın, Suriyeli göçmenler için “Önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, ülke ekonomisi çöker” ifadelerini de değerlendiren Enginyurt, “AKP'li böyyük siyasetçi Cumhurbaşkanı danışmanı…

Danışman efendi… Enflasyon çıldırdı, döviz tavan yaptı, faizler yükseldi. Milli gelir düştü. İşsizlik sayısı arttı. Ekonomi zaten çökük. Suriyeliler gitti diye mi çöktü, ne dersin?” diye sordu.

İnce: AKP kurtuluşu Suriyelilerde arıyor!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı Yasin Aktay'ın “Suriyelileri çekin, bu ülke ekonomisi çöker” sözlerine tepki gösterdi. İnce sosyal medya hesabından, “Ekonomiyi batırdı! Kurtuluşu Suriyelilerde arıyor. “Suriyeliler giderse ekonomi çökermiş.” Ekonomi zaten çöktü! Gençler işsiz, babalar çaresiz, mutfakta dert pişiyor. Hem Suriyeliler hem de siz gidince ekonomi düzelecek!” paylaşımını yaptı… Muharrem İnce'nin mesajı büyük beğeni topladı.

İktidar, sığınmacılara vatandaşlık veremez!

İYİ Parti Milletvekili Koray Aydın, sınırlardaki göçmen hareketliliği ile yeniden gündeme gelen sığınmacıların durumuyla ilgili tartışmalara sosyal medyadan katıldı. Aydın, “İktidar sığınmacılara vatandaşlık vermeyi aklından bile geçirmesin!” dedi. Bu konunun Türk milletinin beka meselesi olduğunu vurgulayan Aydın, “İYİ Parti iktidarında ülkemizde “geçici koruma” statüsünde misafir edilen herkes, insani şartlarda vatanlarına geri gönderilecektir” diye yazdı. “Bu Misafirlik Fazla Uzadı” etiketini kullandı.