Yıkım faciaya dönüştü

Olay Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Vali Konağının yakınındaki sahil kısmına yakın 2 katlı bir evin yıkımında meydana geldi.

İddiaya göre; yıkım çalışması yapıldığı sırada evin bir bölümü, iş makinasının üstüne doğru yıkıldı.

Operatör yıkımın ardından iş makinasından çıkartıldı. Olayda iş makinası operatörünün yaralanmadığı öğrenilirken, olay yerine gelen başka bir iş makinası ile enkazın altında kalan iş makinası kurtarılmaya çalışıldı.

Çevredeki vatandaşlar, yıkımı yapılan binanın yüksek olmamasının kazanın boyutunu azalttığını söylediler. İHA

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