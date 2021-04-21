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Yıldırım Akbulut’un ismi havalimanına verilecek

Erzincan Havalimanı'nın ismi değişiyor. Havalimanına, geçen hafta çarşamba günü hayatını kaybeden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un ismi verilecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:28, 21/04/2021
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Yıldırım Akbulut’un ismi havalimanına verilecek

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut geçen çarşamba günü 86 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısı sonrası, merhum siyasetçinin isminin Erzincan Havalimanı’na verileceğini açıkladı.

1935 yılında Erzincan’da doğan Yıldırım Akbulut, siyasi hayatında Adalet Partisi Erzincan İl Başkanlığı yaptı, ilk defa 1983 Türkiye genel seçimlerinde ANAP Erzincan milletvekili olarak TBMM’ye girdi.

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Yayınlanma Tarihi:13:16,