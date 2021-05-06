Yıldırım düşmesi sonucu 6 ev yandı, 3 kişi de yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kovanören köyü Karaman Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, köyde bulunan diğer evlere de sıçradı. Yangına, Cide ve Şenpazar itfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınabilirken, Mustafa Demir, Recep Demir, Ekrem Demir, Feride Demir, Nurten Ay ile Şenol Demir'e ait evler yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından Vali Avni Çakır, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram ile Cide ilçesine bağlı Kovanören köyüne giderek incelemelerde bulundu. Yangın söndürme ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çakır, “Akşam saat 11.30 sıralarında şu anda ilk belirlemelere göre yıldırım düşmesi sonucu, sabah saatlerinde bununla ilgili yapacağımız detaylı incelemenin ardından netleşecek çıkış sebebi. Şimşek çakması, akabinde de yıldırım düşmesi sonucu yangının başladığına yönelik böyle bir bilgi var. Maalesef kısa sürede rüzgarında etkisiyle yangın, 6 eve sirayet etti. Bunlardan üç tanesi şu anda kullanılamaz hale geldi. Üç tanesinde de kısmi hasarlar var. Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Ayrıca vatandaşlarımızın hayvanlarını da kurtardık, zarar görmediler.” dedi.

Yangına müdahale eden itfaiye eri ise, olay yerine geldiklerinde yangının normal şekilde devam ettiğini belirterek, “İlk önce söndürmeye ön taraftaki evlerden başladık. Arkaya doğru sıralı üç tane evimiz mevcut. Her blokta üç ve dört tane ev var. 9 tane yan yana bitişik ev var. Ön taraftaki evlere müdahale ederek aralara da hortum sererek şu anda yangını kontrol altına aldık. Herhangi bir can kaybı yok. Allah bununla bizleri sınadı. Hala soğutma çalışmalarını sürdürüyoruz. Büyük ihtimalle sabaha kadar buradayız” dedi.

Vatandaşlarında yangın söndürme ekiplerine destek verdiği yangında ayrıca dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişide olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavileri gerçekleştirildi.

Öte yandan 17 Nisan'da da 27 kişinin coronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Kovanören köyü, Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınmıştı. (İHA)