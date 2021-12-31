Yıldırım Kaya: Öğretmenleri ayrıştıran kariyer basamakları yeniden getiriliyor

AKP'nin 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni yorumlayan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği öğretmenleri ayrıştıran kariyer basamakları yeniden getiriliyor. Türkiye'nin tek başöğretmeninin Cumhuriyetimizi kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olduğu “unutularak” başöğretmenlik bir basamak olarak görülerek, öğretmenlere de veriliyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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AKP'li milletvekilleri öğretmenlik meslek kanunu teklifini TBMM Başkanlığı'na verdi. Kanun teklifini değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, AKP'nin “Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi” diye Meclis'e sunduğu, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iptal ettiği düzenlemelerin ısıtılarak Meclis'in gündemine taşınmasından öteye geçmiyor. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği öğretmenleri ayrıştıran kariyer basamakları yeniden getiriliyor” dedi.

“Türkiye’nin tek başöğretmeninin Cumhuriyetimizi kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olduğu “unutularak” başöğretmenlik bir basamak olarak görülerek, öğretmenlere de veriliyor” diyen Kaya, “Öğretmenlerin ekonomik ve özlük hakları yeterince düzenlenmediği gibi; sözleşmeli, ücretli öğretmen çalıştırma, öğretmen yetiştirme politikaları da teklifte yer almıyor. 3600 ek gösterge 2023 yılına bırakılırken, emekli öğretmenler de bu kapsamın dışında kalıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, CHP'nin 23 Kasım 2018'de Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifini TBMM Başkanlığı'na verdiğini hatırlattı.

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