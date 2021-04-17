Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/AYDEK_YONERGE_2021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvuru süresi içinde şahsen/posta yoluyla iletmelidir.

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