Yılın gazetesi SÖZCÜ

Üniversiteliler SÖZCÜ'yü yılın en iyi gazetesi seçti. Pandemi nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan İstanbul Arel Üniversitesi 6. Medya Ödülleri açıklandı. Binlerce öğrencinin oylarıyla belirlenen kategori ve adaylar arasında 2020'nin en iyileri oylamayla belirlendi.

Yılın En İyi Gazetesi kategorisinde 6 gazeteyle birlikte oylanan SÖZCÜ en çok oyu alarak “Yılın Gazetesi” ödülüne layık görüldü. Ödülü gazete adına muhabirimiz Hande Zeyrek aldı. Ödül töreninde sunuculuk yapan öğrenciler SÖZCÜ'nün pandemi sürecinde en yüksek tirajlı gazete olarak gündem belirlediğine vurgu yaptı. Törende SÖZCÜ Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz adına Hande Zeyrek şu açıklamayı yaptı:

“Medya demokrasilerin vazgeçilmezidir. Halkın soru sorma ve sorgulama hakkının temsilcisidir. Biz de tüm baskılara ve cezalara rağmen halk adına bu görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Yürüdüğümüz bu yolda, siz gençlerin ve halkın desteğini arkamızda hissetmek gücümüze güç katıyor. Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı, Atatürk ilke ve devrimlerinin bekçisi gençlerin verdiği bu ödülün anlamı tüm SÖZCÜ Ailesi için gerçekten çok büyük. Sizlerin sesi olmaya, özgür yayıncılık yapmaya yılmadan devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”

ARTIBİR VE SAROS ARAŞTIRMA HALKA SORDU: EN GÜVENİLİR GAZETE SÖZCÜ

Artıbir Araştırma Şirketi ve Saros Siyasal ve Sosyal Araştırma Servisi, yaptıkları kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Artıbir Araştırma Şirketi , 21 ilde 1500 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada, ankete katılanlara “En çok hangi gazeteye güveniyorsunuz?” diye sordu.

Ankete göre halkın en güvendiği gazete SÖZCÜ Gazetesi oldu. Ankete katılanların, yüzde 17.3'ü bu soruya “SÖZCÜ” yanıtı verdi. İkinci sırada yüzde 12 ile Hürriyet Gazetesi, üçüncü sırada yüzde 8 ile Sabah Gazetesi yer aldı.

“En çok izlediğiniz haber kanalı hangisi” sorusunda ise yüzde 15.4 ile FOX TV birinci oldu. Saros Siyasal ve Sosyal Araştırma Servisi ise “Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması”nın sonuçlarını yayınladı. 27 ilde yaptığı ankette binlerce katılımcıya “En çok güvendiğiniz gazete hangisi?” sorusunu sordu. Katılımcıların yüzde 43.0'u gazete okumadığını söylerken yüzde 16.6'sı bu soruya SÖZCÜ yanıtını verdi.