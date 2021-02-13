Yılın Medya Ödülü’nün sahibi SÖZCÜ oldu

Demirkent Ödülleri iletişim kategorisinde ‘Yazılı Medya Ödülünü SÖZCÜ Gazetesi’ne aldı. İletişim kategorisinin seçici kurulunda gazeteci Aslı Öymen, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı Gonca Karakaş, televizyoncu Nuri Çolakoğlu gibi isimler yer alırken Yazılı Medya Ödülü, Hürriyet, Kafa Dergisi ve MediaCat adayları arasından SÖZCÜ'ye verildi. Ödülü SÖZCÜ gazetesi adına muhabir arkadaşımız Hande Zeyrek aldı ve SÖZCÜ Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın şu mesajını iletti: “Medya demokrasilerin vazgeçilmezidir. Biz de tüm baskı ve cezalara rağmen halk adına bu görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Halkın sesi olmaya özgür yayıncılık yapmaya yılmadan devam edeceğiz.”