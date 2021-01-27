Yıllar sonra çözülen cinayetin davasında kan donduran ifadeler

Adana’da 19 yıl önce iki çocuk annesi Fadime Şafak’ı (29) vahşice öldüren ve kaçtığı KKTC’de yakalanarak Türkiye’ye getirilen Gökhan Çekiç’in yargılanmasına başlandı. Fadime Şafak’la arasında gönül ilişkisi olduğunu iddia eden Gökhan Çekiç, olay günü kadının evine balkon penceresinin demirlerinin arasından girdiğini itiraf etti:

ARAMIZDA TARTIŞMA OLDU

– Sohbet ediyorduk. Oğlu bizi gördü, “Bu kim?” dedi. Fadime, oğlanı koridora çıkarıp bir şey söyledi. Duymadım. Daha sonra sana “Sen nişanlanmışsın” dedi. Ben de “Sen evlisin, ben nişanlıyım, sonumuz yok, ayrılalım” dedim. Aramızda tartışma oldu.

YÜZÜNÜ YASTIKLA KAPATTIM

– Bağırmaması için elimle ağzını kapattım. Daha sonra “Bağırma, insanca konuşalım, bizim sonumuz yok. Sen yoluna ben yoluma gideyim” dedim. Bana “Seni öldürürüm, nişanlına ve mahalleye rezil ederim” dedi. 2-3 tokat attım. Suratımı tırnaklarıyla çizdi. Ben de yüzünü yastıkla kapattım. Bayılınca, yüzünden yastığı çektim. Nefes alıyordu, nabzı atıyordu. Geldiğim pencereden çıkıp gittim. Cinsel saldırı olmadı.

Duruşmada, öldürülen Fadime Şafak'ın eşi Süleyman Şafak ve çocukları Dilara ve Volkan Şafak ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

OLAYDAN DOLAYI SUÇLANDIM

Süleyman Şafak (eşi): Olaydan bir süre önce bana bir hırsızın kendisini rapatsız ettiğini söyledi. Çevrede saklanıp pencereye taş atıyormuş. Sanığın tanımam, hiç görmedim. Evim dağıldı, olaydan dolayı suçlandım. Şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.

AĞLAYARAK DIŞARI ÇIKTIK

Volkan Şafak (oğlu): Ben o tarihte 7 yaşındaydım. Olay gecesi odanın karşı odasından birinin diğer odaya geçtiğini görmüştüm. Anneme söyledim. O da, “Kimse yok, yanlış görmüşsündür” dedi. Ben annemin öldürülmesini görmedim. Sabah uyandığımızda kardeşimle annemin yanına gittik. Yerde yatıyordu. Annemi salladım kalkmadı, biz de ağlayarak dışarı çıktık. Annemin alt tarafı çıplaktı. Sanık anneme hem cinsel saldırıda bulunmuş ve boğarak öldürmüş.

ANNESİZ KALDIM KÖTÜYÜM

Dilara Şafak (kızı): Olay tarihinde küçük olduğum için hiçbir şey hatırlamıyorum. Annesiz kaldım, psikolojik olarak kötüyüm.

ERKEK KARDEŞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Cinayetin çözülmesini geçen yıl suç duyurusunda bulunarak ortaya çıkartan Savaş Çekiç, duruşmada tanıklık yaptı.

Bir suçtan cezaevinde olan Çekiç, kardeşiyle ilgili şunları söyledi:

– Fadime Şafak’ın öldürüldüğünü cezaevinde tutuklu bulunduğum sırada gazeteden öğrendim. Dah asonra tahliye oldum. Ablam P.Y.’yle evde oturuyorduk. Bana “Ölen kadını herhalde bizim Gökhan öldürmüş” dedi. Olay sabahı eve geldiğinde yüzünün tırnaklanmış olduğunu söyledi.

KAÇTIĞI YERDE DE SUÇ İŞLEMİŞ

– 17-18 yıldır onunla görüşmüyorum. Kaçtığı Kıbrıs’ta da suç işlemiş. Ben de suç duyurusunda bulundum. Ona telefon açtım, “Bu işi nasıl yaptın?” diye sordum. O da bana “Bana acımadın, çocuklarıma da mı acımadın” dedi. Ben de “Bunu yaptıysan cezasını çekeceksin” dedim. Telefonu yüzüme kapattı.

Mahkeme heyeti, sanık Gökhan Çekiç'in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.