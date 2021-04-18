Yıllık izinlerle ilgili çok önemli karar

Bir hak arama kurumu olan Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) 2021 yılının ilk dört ayında her alandan şikâyetler gelmeye devam ediyor. Gelen başvuruları inceleyen KDK, vatandaşların mağduriyetlerini gideriyor.

Bir hastanede göreve başladığını belirten hemşire, hastane yönetimi ile yaşamış olduğu sorunlardan dolayı istifa ettiğini belirtti.

Hemşire azlığından dolayı kullanamadığı birikmiş 34 günlük yıllık izin ücretinin ödenmesini istediğini, ancak ödemenin geciktirildiğini belirten başvurucu, söz konusu ücretin bir an önce ödenmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili hastane yönetimiyle başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi ve söz konusu ödemenin yapılması için görüşmeler yaptı. KDK'nın görüşmeleri sonucunda, başvurucunun birikmiş yıllık izin ücreti ödendi. İHA

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