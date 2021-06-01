Yılmaz Özdil, Sedat Peker’in iddialarını değerlendirdi

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, TELE 1’in Mercek programında Tuba Emlek’in konuğu oldu. Özdil, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker’in iddialarını değerlendirdi.

“WIKILEAKS’İN KENDİ ÖLÇEĞİMİZDE BİR BENZERİ”

Özdil’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Dünya tarihinde görülmemiş oranda bir hadise yaşıyoruz. Wikileaks benzeri dünyayı sarsan hadiselerin kendi ölçeğimizde bir benzerini yaşıyoruz. Bir aydır Türkiye ibretle seyrediyor. Ben 40 yıldır bu ülkede gazetecilik yapıyorum. Böyle bir vaka cumhuriyet tarihinde yaşanmış değil.

* Medya, suçlamayı vermeden savunmayı veren bir hale dönüştü. Sedat Peker’in videoları ve bir aydır önlenemeyen, giderek artan bir ivmeyle izlenen videolar sadece iktidarın değil aynı zamanda medyanın şakulunu kaydırmış vaziyette. Bana sorarsanız aslında muhalefetin bile şakulünü kaydırmış vaziyette.

* İktidarıyla, muhalefetiyle, medyasıyla, herkesin kendince birtakım roller üstlendiği, al gülüm ver gülüm tıkır tıkır götürülen birtakım işler kabak gibi açığa çıkmış durumda. AKP iktidarı ilk kez içeriden birtakım bilgilerle ifşa edilmiş vaziyette.

“AKP’YE İÇERİDEN KONUŞUYOR”

* Sedat Peker bu videolar bağlamında AKP’ye içeriden konuşan bir insan olduğunu görüyoruz. AKP ile beraber iş tuttuklarını kendisi de anlatıyor.

* Aslında tıpkı FETÖ-AKP olduğu gibi bunda da öyle. Kurabiyedeki unla şeker gibi. Birbirlerinden ayrılmaları mümkün olmayan bir durum var.

* Halkın anladığı bir dil de birleşince olağanüstü bir ilgi ve vatandaşta yankı bulan açıklamalar dünya tarihinde olmadığı bir ölçüde devam ediyor.

* ‘Mübariz Mansimov kimdir’ diye sorduğumuzda ‘Çok zengin iyi bir iş adamı’ deniliyordu… Türkiye bu kadar tırışkadan teyyare bir ülke haline geldi. Adam parayı getiriyorsa, kim olduğunun bir önemi yok. Bunların hepsi sizin gözünüzün önünde oldu.

“HER ŞEY GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE OLDU”

* Mesela Reza Zarrab rezaletinde olduğu gibi. ‘Kim bu’ diye sorulduğunda ‘Çok zengin ve iyi bir adam’ deniliyordu. Sizin iyi adam, hayırsever adam dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti devletini Amerika’da film etti.

* Paraya tapan bir aile haline gelirsen, işte böyle olur. Sonra Sedat Peker çıkıp anlatınca ‘Vay neler olmuş’ demeyin. Her şey senin gözünün önünde, senin vatandaş olarak onayıyla oldu.

* Türkiye maalesef, AKP iktidarında ahalisinde de ağır deformasyon yaşayan bir ülke haline geldi.

* Sedat Peker’in anlattıklarının tamamı Türk milletinin gözünün önünde yaşandı. Türk milletinin onayıyla yaşandı. Orada adı geçen herkese bu millet oy verdi.

* Erkam Yıldırım’ın velisi geldi. Babası konuştu. Oğlunu söylüyorlar babası konuşuyor. Okul aile birliği toplantısı gibi oldu. Binali bey ‘Oğlum maske götürdü’ dedi.

* Venezuela Devlet Başkanı Maduro sevdası çıktı bir anda Türkiye’de. ‘Bu sevda nereden geliyor’ diye sorduğumuzda ‘Sen Amerikan casususun falan’ dediler. Şimdi gördük mü Venezuela sevdasını?

* Sedat Peker’in anlattıkları toplumda bu yüzden olağanüstü ses getiriyor ve karşılık buluyor. Çünkü anlattığı her şeyi millet biliyor, gözünün önünde oluyor.

* Mehmet Ağar’ın Bodrum’da Yalıkavak’ta orada burada olduğunu herkes bilmiyor muydu?

* Her şey gözünün önünde olup hiç sesini çıkarmayanlar şu anda çok kötü duruma düştü.

“MECLİS İTİBARINI SARSAN BEN MİYİM, PARA DAĞITILIRKEN GÖREVİNİ YAPMAYAN MECLİS BAŞKANI MI?”

* AKP güya manevi değerleri önemseyen bir parti ama toplum tamamıyla maddiyata teslim olmuş bir toplum haline geldi.

* Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçi varsa bunu ben mi yakalayacağım? Böyle biri varsa bunu yakalama görevi İçişleri Bakanı’nda değil mi?

* ‘Meclis Başkanı, meclisin itibarını korumalıdır’ diye yazı yazdığım için benim hakkımda hapis cezasıyla dava açtılar. Meclisin itibarını sarsan ben miyim? Yoksa mecliste para dağıtılırken görevini yapmayan meclis başkanı mı?

“SOYLU’NUN ‘SEDAT PEKER KARDEŞİMDİR’ DEMEYECEĞİNİ NEREDEN BİLECEĞİZ?”

* Süleyman Soylu benim hakkımda PKK’lı diyen bir adam. Benim çalıştığım Türkiye’nin en namuslu gazetelerinden biri olan Sözcü Gazetesi’ne Sedat Peker’in gazetesi diyen adam. Bu söyledikleri doğru olmadığına göre, biz Süleyman Soylu’nun söyleyeceği diğer şeylere niye inanalım kardeşim?

* Sen değil miydin kardeşim ‘Tayyip Erdoğan’ın hurdasını çıkaracağın, bunlar yolsuzluğa batmış, 3 ayda bunları haşat edeceğim’ diyen? Dün Tayyip Erdoğan’a bunu diyen adam bugün Tayyip Erdoğan’ın fedaisi gibi bir bakan olduysa, bugün Sedat Peker’e küfür eden adamın, yarın ‘Sedat Peker benim kardeşim’ demeyeceğini biz nereden bileceğiz?

* ‘Ben hayatım boyunca bir güvenlik makalesi okumadım’ diyen adamı İçişleri Bakanı yaparsan bunlar olur.

“SAVCILARIN DEVREYE GİRMESİ LAZIM”

* Ben 40 yıldır gazetecilik yapıyorum, uyuşturucunun bu kadar yaygınlaştığı ve bu kadar küçük yaş seviyesine düştüğünü görmedim.

* Olağanüstü ciddiyette iddialar ve bunların doğru olup olmadığını teyit etmemizin tek yolu var. Meclis araştırma komisyonu kurulması. Bunun acilen yapılması lazım. Savcıların devreye girmesi lazım.

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