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Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den test sayısı eleştirisi

SÖZCÜ yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, günlük yapılan corona testi sayısının her geçen gün düşmesini ve hükümetin aşı açıklamalarını eleştirdi.

Güncellenme: 21:42, 01/05/2021
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Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den test sayısı eleştirisi

Sağlık Bakanlığı’nın her gün açıkladığı corona virüsü tablosuna göre son günlerde test sayısında düşüş gözleniyor. Tabloya göre 28 Nisan’da 283 bin 261 test, 29 Nisan’da 278 bin 108 test, 30 Nisan’da 265 bin 287 test ve bugün 242 bin 194 corona testi yapıldı.

Gelişmelerin ardından SÖZCÜ yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Günlük yapılan test sayısındaki düşüşü değerlendiren Yılmaz Özdil, “Test sayısı her gün azalıyor, ufak ufak indirip hiç test yapmazsak, bayramda salgın biter hayırlısıyla” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE AŞI ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona aşısı açıklamalarına da değinen Özdil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Fahrettinden masallarda dün: Aşı tedarikinde sıkıntımız var

* Asrın liderimiz dün: Aşı tedarikinde sıkıntımız yok

* Fahrettinden masallarda bugün: 240 milyon aşı geliyor

“HİÇ TEST YAPMAYIN, HİÇ VAKA OLMASIN”

Uğur Dündar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Test sayısını azaltarak vakaları düşük göstermeye çalışmak yerine hiç test yapmayın, hiç vaka olmasın!..” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:20:38,