Yılmaz Özdil’den çarpıcı Gara operasyonu değerlendirmesi

TELE 1'de Tuba Emlek'in konuğu olan Yılmaz Özdil, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“ARTIK SURİYE VE IRAK, TÜRKİYE’NİN KOMŞUSU DEĞİL”

Özdil, şunları söyledi:

* AKP döneminde neden kapsamlı operasyonlar yapılmadı? Şimdi yapmadığınız zaman, sahayı bıraktığın zaman adam böyle geliyor Gara'ya vs. her yere yerleşiyor.

* Gara'nın bu hale gelmesinin sorumlusu kim? Gara'ya ara verip, operasyon yapmayanlar değil mi?

* Şimdi sadece Gara meselesi de değil. Irak ve Suriye'ye 1200 kilometre sınır var. Kabaca burada eli silahlı 130 bin YPG'li var.

* ABD'nin bunlara füze verdiğini, tank bile verdiği söyleniyor. Bugün artık Suriye ve Irak, Türkiye'nin komşusu değil. Türkiye'nin komşusu ABD ve bunlar.