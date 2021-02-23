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Yılmaz Özdil’den çarpıcı Gara operasyonu değerlendirmesi

Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, TELE 1'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Özdil, "Gara’nın bu hale gelmesinin sorumlusu kim? Gara’ya ara verip, operasyon yapmayanlar değil mi?" dedi.

Güncellenme: 22:06, 23/02/2021
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TELE 1'de Tuba Emlek'in konuğu olan Yılmaz Özdil, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“ARTIK SURİYE VE IRAK, TÜRKİYE’NİN KOMŞUSU DEĞİL”

Özdil, şunları söyledi:

* AKP döneminde neden kapsamlı operasyonlar yapılmadı? Şimdi yapmadığınız zaman, sahayı bıraktığın zaman adam böyle geliyor Gara'ya vs. her yere yerleşiyor.

* Gara'nın bu hale gelmesinin sorumlusu kim? Gara'ya ara verip, operasyon yapmayanlar değil mi?

* Şimdi sadece Gara meselesi de değil. Irak ve Suriye'ye 1200 kilometre sınır var. Kabaca burada eli silahlı 130 bin YPG'li var.

* ABD'nin bunlara füze verdiğini, tank bile verdiği söyleniyor. Bugün artık Suriye ve Irak, Türkiye'nin komşusu değil. Türkiye'nin komşusu ABD ve bunlar.

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